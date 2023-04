France: Un «escort boy» en prison pour avoir fait chanter Pierre Palmade

Yaniss H., jeune homme de 29 ans originaire de Nîmes, à la silhouette frêle et aux longs cheveux bruns, a comparu mercredi dans le box des prévenus (étant détenu pour une autre affaire). Son casier judiciaire porte déjà la mention de 14 condamnations, dont une pour des faits similaires en 2018.

Il avait été contacté par Pierre Palmade sur un site d’escorts et avait eu avec lui des rapports sexuels tarifés à plusieurs reprises, au cours de soirées où l’humoriste avait consommé des drogues de synthèse, avait révélé le Parisien. Sur fond de litige concernant la rémunération du jeune homme, Yaniss H. aurait menacé Pierre Palmade de diffuser une vidéo prise à son insu pendant une de ces soirées, en lui réclamant de l’argent.

Mis en examen

Pierre Palmade, qui n’était pas présent à l’audience, avait porté plainte en octobre 2022. «Il a mis longtemps à déposer une plainte car il craignait la médiatisation, et ça a été le cas», a déclaré devant le tribunal son avocate, M e Céline Lasek, en demandant le huis clos.

Le 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne, Pierre Palmade conduisait une voiture qui a percuté un véhicule venant en face. Outre le comédien, l’accident a fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu’elle attendait. Pierre Palmade, aujourd’hui âgé de 55 ans, a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et placé sous contrôle judiciaire, la justice estimant que son état de santé n’était pas compatible avec la détention.