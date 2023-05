Chine: Un escroc vole 570 000 euros grâce à... l'intelligence artificielle

Les auteurs de l'escroquerie n'ont pas été identifiés

«Pendant l'appel vidéo, j'étais persuadé d'avoir reconnu le visage et la voix de la personne qui m'appelait, donc je ne me suis pas méfié», a déclaré l'homme d'affaires, cité dans l'article. Le virement effectué, M. Guo a envoyé un message à l'ami dont l'identité avait été usurpée.

Devant la réaction d'incompréhension de son ami, qui n'était évidemment pas au courant de la transaction, l'homme d'affaires a compris son erreur et a contacté la police. Cette dernière a ordonné à la banque de ne pas effectuer le virement et M. Guo a pu récupérer 3,4 millions de yuans (450 000 euros), selon l'article. Les auteurs de l'escroquerie n'ont pas été identifiés.

L'intelligence artificielle sera mieux surveillée

L'interface n'est pas accessible en Chine. Mais ChatGPT fait l'objet d'innombrables discussions sur les réseaux sociaux et les géants chinois de la tech rivalisent d'efforts pour concevoir des outils équivalents. Le pays a durci en janvier l'encadrement de l'hypertrucage («deepfake»), ces manipulations numériques des images de plus en plus réalistes et qui présentent un défi en matière de lutte contre la désinformation.