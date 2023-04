Santé: Un espoir pour le diagnostic de la maladie de Parkinson

On ignore encore largement ce qui provoque la maladie de Parkinson au fil duquel le patient perd peu à peu ses capacités de mouvement. (Image d’illustration)

La présence élevée de cette protéine dans le liquide céphalo-rachidien, qui baigne le cerveau, est «d’une grande précision (pour repérer) les formes typiques de la maladie de Parkinson», résume cette étude publiée dans le Lancet Neurology et menée par le neurologue américain Andrew Siderowf.

Diagnostic par les symptômes

La maladie de Parkinson est, avec celle d’Alzheimer, l’une des principales pathologies à frapper le cerveau. Mais on ignore encore largement ce qui provoque ce mal insidieux au fil duquel le patient perd peu à peu ses capacités de mouvement.

On connaît toutefois plusieurs facteurs associés à la maladie. Parmi ces derniers, on sait depuis plusieurs années que les patients présentent souvent des agrégats d’a-synucléine. L’étude du Lancet Neurology, qui a comme intérêt d’être la première de ce type réalisée auprès de centaines de patients, confirme qu’en testant la présence élevée de cette protéine, on peut largement repérer la maladie.