Royaume-Uni : Un établissement efface gratuitement les tatouages à l’effigie de Kanye West

Il faudra un an et douze séances de laser pour venir à bout du tatouage.

Il y a deux ans, l’étudiante en architecture s’était fait tatouer le visage du rappeur américain, apparaissant avec des larmes de sang, sur le bras gauche. Elle aimait alors «sa musique», et notamment ce qu’il défendait, en particulier la «communauté bipolaire», troubles dont la jeune femme explique être elle-même atteinte. «Je l’idolâtrais à l’époque». Mais les récents propos antisémites du rappeur et son admiration affichée pour Hitler ont tout changé: «Je ne veux plus de lui sur ma peau», explique l’étudiante.

Douze séances de laser

Installé depuis deux ans dans le quartier huppé de Marylebone à Londres, le studio Naama a lancé un programme, intitulé «deuxième chance». Il consiste à enlever gratuitement des tatouages devenus avec les années un fardeau et le rappel constant d’un passé douloureux: l’appartenance à un gang, un séjour en prison, une relation toxique, des symboles haineux... Un programme désormais étendu aux tatouages de Kanye West, et qui a reçu une centaine de candidatures, explique Melina Lawson, responsable de l’établissement. Le processus est en cours pour deux personnes actuellement.

2 000 livres sterling

«C’est un chemin» pour ceux qui se font enlever leur tatouage, quand «vous n’aimez plus le tatouage et ce qu’il représente pour vous», explique-t-elle. «Ça peut être un peu sensible pour le client, mais en avançant dans le traitement, ils commencent à changer eux-mêmes», «ils voient qu’il est en train d’être enlevé et qu’il peut y avoir autre chose», ajoute-t-elle.