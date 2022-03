Un été à faire la fête

LUXEMBOURG - Le Luxembourg City Tourist Office (LCTO) a présenté mercredi les animations qui jalonneront le Summer in the City, l'été dans la Ville.

Summer in the City, un programme pour aimer l'été dans la capitale.

Cette fête estivale débutera la 21 juin, jour du début de la saison estivale. Pour l'ouverture, le classique et le rock fusionnent sur le Knuedler, avec l'orchestre philharmonique qui reprendra quelques standards du rock.

Les 4 et 5 juillet, les festivals MeYouZik et Rock um Knuedler animeront la capitale. Le Blues'n Jazzrallye, quant à lui, devrait encore une fois noircir de monde les rues du Grund et Clausen le 18 juillet. La clôture des festivités est prévue pour le 12 septembre.