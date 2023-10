King Jouet: Une étiquette environnementale sur les jouets

Le label maison, baptisé «Jouet Score», a été élaboré par King Jouet avec le soutien d'EcoMaison, organisme agréé par l'État pour prendre en charge la collecte, le réemploi et le recyclage dans la filière des jeux et jouets.

Impact du jouet

Le logo vert s'échelonne de 0 à 5 selon «un indicateur qui prend en compte une partie de l'impact du jouet» et se base «sur trois critères: le lieu de fabrication, l'emballage et les matériaux utilisés», a résumé jeudi, lors d'un point presse, Coralie Gueydon, responsable RSE de King Jouet, enseigne qui compte 380 points de vente dans l'Hexagone.

Le meilleur score est atteint si le jouet est vendu «sans packaging» et qu'il a été fabriqué en France, et à partir de «mono-matériaux, bois FSC ou recyclé». À l'inverse, le score le plus bas est attribué à un produit «en multi-matériaux non recyclables», dont le packaging n'est «ni recyclé, ni réduit» et qui est fabriqué «hors Europe».