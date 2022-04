Phénomène mystérieux : Un étrange objet lumineux observé dans le ciel européen

Un ovni a été aperçu dans plusieurs pays européens, jeudi soir. Pour l’instant, le mystère demeure.

Un objet lumineux a traversé le ciel européen jeudi soir peu avant 22h, en particulier la Suisse et la France. Intrigués par cet ovni, de nombreux lecteurs-reporters ont immortalisé la scène. «Je l’ai aperçu vers 22h. Il tournait comme un drone avec une lumière qui ressemblait à un phare. Mais pour un drone, il était drôlement haut et silencieux», a observé Christophe, un habitant de la Suisse, âgé de 47 ans.

Un lien avec le tir d’une fusée de SpaceX?

Selon 20 minuten, qui citent Skyguide, «l’objet mystérieux est probablement lié au lancement de la fusée SpaceX dans l’espace jeudi». L’ovni a également été aperçu dans le ciel de Paris jeudi soir. Et le site actu.fr ébauche la même thèse. «Le réseau d’enquête et de recherche international du phénomène OVNI, connu sous le nom de MUFON, pense que la thèse SpaceX est la plus probable, cependant, sans la confirmer à 100%», indique le média en ligne français.