États-Unis : Un étudiant empoche 110 millions de dollars en un mois

Achetant des actions au plus bas et les revendant au plus haut, un étudiant en mathématiques et économie âgé de 20 ans a gagné plus de 100 millions de dollars à la Bourse.

Jake Freeman, 20 ans, est devenu multimillionnaire du jour au lendemain, en vendant une participation dans le détaillant en difficulté Bed Bath & Beyond. Twitter

Jake Freeman, un jeune étudiant en mathématiques et économie de l’Université de Californie du Sud, a pu acquérir en juillet pour près de 5 millions d’actions de l’entreprise Bed Bath & Beyond alors en difficulté. À l’époque, le prix de l’action était de 5,50 dollars.

Mardi dernier, le cours du groupe est monté à plus de 27 dollars l’action. Freeman a alors revendu ses actions, empochant ainsi la coquette somme de 110 millions de dollars, révèle le Financial Times, relayé par Les Echos. Deux jours plus tard, le titre a dégringolé, perdant 20% de sa valeur, lorsqu’un des principaux actionnaires a annoncé vendre l’intégralité de sa participation.

Bien que le marché ait été favorable à Jake Freeman, ce dernier a donc eu le nez fin en vendant à ce moment-là. Et beaucoup n’auront pas la même chance que lui et risquent de perdre beaucoup d’argent.

Aide financière de ses proches

Pour avoir une mise de fonds suffisante, l’étudiant américain avait sollicité l’aide ses proches, notamment de son oncle, un ancien cadre pharmaceutique. «Je ne m’attendais pas à une augmentation aussi rapide», a déclaré Freeman au Financial Times. «Je pensais que cela prendrait dans les six mois».

L’Américain n’est pas un débutant dans le monde de la finance. Ainsi, il avait notamment fait un stage dans un fonds spéculatif du New Jersey et, avant ses 17 ans, il avait publié un article avec Vivek Kapoor, un ancien membre de Credit Suisse, sur l’utilisation du default swap, une technique financière à risque («Irreducible Risks of Hedging a Security with a Default Swap»).

Après ce succès soudain et inattendu, Jake Freeman a sobrement célébré ce gain en dînant au restaurant avec ses parents pour ensuite rejoindre les bancs de son université.