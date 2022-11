En Virginie : Un étudiant ouvre le feu et tue trois personnes sur le campus

La police recherchait activement lundi un suspect après une fusillade qui a fait trois morts et deux blessés dimanche soir sur un campus universitaire dans l'État de Virginie, ont annoncé les autorités.

Le principal campus de l'Université de Virginie (University of Virginia, UVA) à Charlottesville a été bouclé pendant que des hélicoptères et des policiers étaient à la recherche d'un homme considéré comme «armé et dangereux», a tweeté le bureau de la gestion des urgences de l'UVA.