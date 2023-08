Un étudiant se trompe de maison et le paie de sa vie

Pour l’heure, les autorités n’ont procédé à aucune arrestation et l’enquête suit son cours. Celui ou celle qui a ouvert le feu pourrait s’en sortir sans poursuites si l’état de légitime défense est retenu. La loi de Caroline du Sud autorise en effet toute personne qui se sentirait en danger sur sa propriété de faire usage de la force létale. Nicholas était «un super fils, aimant, compatissant, il avait toutes les qualités qu’un fils pouvait avoir», ont réagi ses parents Dina et Louis, effondrés. Le jeune homme venait d’entamer sa troisième année d’université et se réjouissait de vivre avec ses amis de la fraternité Phi Kappa Sigma.