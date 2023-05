Entreprise au Luxembourg: Un étudiant et un sénior en coloc', ça peut marcher

«Aux EuroSkills, on devait trouver une idée d'entreprise où les jeunes aident les ainés et inversement. Voilà comment est né WeConnect», rappelle Clémentine. WeConnect est une plateforme de mise en relation de jeunes à la recherche d'un logement au Luxembourg avec des personnes âgées qui ont de la place chez elles pour les accueillir. Un concept qui leur a permis de remporter plusieurs prix. «Les retours qu'on a eus étaient tellement bons qu'on a décidé d'aller plus loin et de se lancer réellement», explique Ivo. L'équipe s'est étoffée avec l'arrivée de Gilles Heinesch et Christian Gutenkauf.