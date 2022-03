Un europaforum.lu tout neuf

Quid de la réforme du vin ou du Traité de Lisbonne? En quelques clics le site europaforum.lu du gouvernement propose des informations sur la politique européenne. Hier, il nous est revenu encore plus beau dans une nouvelle version présentée par le ministre des Affaires étrangères, Nicolas Schmit. Au menu: nouvelles rubriques et des informations encore plus détaillées et ciblées.