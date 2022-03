Zone euro : Un Européen sur dix est au chômage

L'inflation a nettement accéléré en mars dans la zone euro, à son plus haut niveau depuis quinze mois, tandis que le chômage a atteint pour la première fois le seuil symbolique de 10% en février.

L'inflation de la zone euro s'est établi à 1,5% sur un an, au plus haut depuis décembre 2008, selon une première estimation de l'office européen des statistiques Eurostat. C'est une nette accélération par rapport à février, où elle avait atteint 0,9%. Elle avait auparavant été de 0,5% en novembre, 0,9% en décembre et 1% en janvier. Les analystes interrogés par l'agence financière Dow Jones Newswires tablaient sur une inflation moins forte en mars, de 1,2%. Le chiffre final est «probablement plus élevé qu'attendu par la Banque centrale européenne (BCE)», gardienne de la stabilité des prix dans la zone euro, a commenté Howard Archer, économiste à l'institut IHS Global Insight. Mais «la banque devrait être rassurée par le fait» que «les pressions inflationnistes sous-jacentes semblent être restées douces en mars», a-t-il ajouté.