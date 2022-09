Arrestation au Luxembourg : Un évadé de Metz interpellé au Luxembourg

Après l'évasion, une enquête avait été ouverte pour «soustraction au placement et au maintien en rétention administrative» et «dégradations», et confiée à la Police aux Frontières, avait annoncé le parquet. Sur les 12 fuyards, de nationalités algérienne, marocaine et libyenne, un seul avait été repris, dès mercredi soir par les forces de l'ordre, et placé «en observation» à l'hôpital, avait précisé le procureur de la République adjoint, Thomas Bernard.