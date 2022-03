A Chypre – Un évêque lie grossesse, sodomie et homosexualité

À Chypre : Un évêque lie grossesse, sodomie et homosexualité

Le discours homophobe d'un évêque grec orthodoxe, qui affirme que la sodomie durant la grossesse peut produire des enfants gays, suscite l'indignation.

Mardi, le gouvernement chypriote s'était dit «profondément troublé et choqué» par les commentaires de Mgr Neophytos de Morphou, qui «insultent la dignité et l'égalité» des Chypriotes, selon son porte-parole Prodromos Prodromou. Chypre a dépénalisé l'homosexualité en 1998, sous pression de l'Union européenne qui lui a adressé un ultimatum en ce sens, dans le cadre de sa procédure d'adhésion.

L'influente Église grecque orthodoxe s'était opposée à cette dépénalisation. En 2004, l'île a aussi interdit toute discrimination sexuelle et autorisé en 2015 les unions civiles pour les couples gays. Bien que l'opinion publique reste majoritairement conservatrice, de récents sondages montrent que la communauté des lesbiennes, gays, personnes bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) est de plus en plus acceptée par les Chypriotes.