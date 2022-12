France : Un ex-coach de «The Voice Kids» jugé pour pédophilie

Cette histoire a traumatisé la victime, qui n’a pas été capable de prendre la parole au tribunal, rapporte Le Parisien. Stéphane Métro jouit d’une petite célébrité pour ses rôles dans des comédies musicales comme «Romeo & Juliette» ou «Le Bal des vampires». Il a également été coach vocal et collaborateur artistique dans plusieurs émissions, notamment «The Voice Kids», sur TF1, et «La France a un incroyable talent», sur M6. À Bobigny, Stéphane Métro était aussi jugé pour atteintes sexuelles sur deux autres victimes: un élève de 15 ans avec lequel il a eu des rapports en 2010 et 2011, et une adolescente de 14 ans à qui il a envoyé des messages déplacés en 2015.