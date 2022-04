France : Un ex de «The Voice» piégé par une fausse héritière

Mélange entre Anna Delvey et «l’arnaqueur de Tinder», une escort girl de 23 ans a volé, escroqué ou fait chanter son entourage pendant des années. C’est un ex-candidat du télécrochet de TF1 qui a donné l’alerte.

À 16 ans, Yassmine vole une bouteille d’alcool dans un magasin et se fait arrêter. «Ensuite, les mensonges sur ma vie, c’est en fonction des circonstances, pour cacher mon activité d’escort», explique-t-elle. Les premières victimes de l’arnaqueuse sont ses camarades de lycée. «Lorsqu’on faisait des soirées, il nous manquait toujours des vêtements ou des chaussures à la fin. (…). On s’est rendu compte plus tard que c’était elle la voleuse, en voyant nos affaires sur certaines vidéos qu’elle publiait. Elle m’a aussi pris ma carte bancaire et a retiré de l’argent avec. J’ai essayé de récupérer tout cela, et mes amies aussi. Mais elle a menacé de montrer des photos de nos soirées à nos parents, alors on a arrêté», raconte Camille*.