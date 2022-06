En Russie : Un ex-diplomate américain condamné à 14 ans de prison pour trafic de drogue

Un ancien diplomate américain a été condamné en Russie à quatorze ans de prison pour trafic de cannabis, a annoncé jeudi soir un tribunal moscovite.

Marc Fogel avait été arrêté par les agents des douanes alors qu'il arrivait de New York à l'aéroport Cheremetievo de Moscou avec sa femme.

«Le citoyen américain (Marc) Fogel est reconnu coupable», a annoncé dans un communiqué le tribunal de Khimki, précisant qu'il a commis de la "contrebande de stupéfiants à grande échelle" en traversant la frontière russe, ainsi que du «stockage illégal à grande échelle de stupéfiants sans but commercial».

Les autorités russes avaient annoncé en janvier que Marc Fogel avait été arrêté par les agents des douanes alors qu'il arrivait de New York à l'aéroport Cheremetievo de Moscou avec sa femme. «Lors du contrôle douanier, de la marijuana et de l'huile de haschisch ont été trouvées dans ses bagages», avaient-elles indiqué, précisant que les drogues étaient «camouflées dans des emballages de lentilles de contact» et des «cartouches de cigarettes électroniques».