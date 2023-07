Justice au Luxembourg: Un ex-entraîneur de volley condamné pour pédopornographie

L'ancien entraîneur de volley, jugé le mois dernier pour pédopornographie, a été condamné jeudi à une peine de 5 ans de prison, dont trois avec sursis. Il était poursuivi pour avoir filmé et photographié à leur insu des joueuses dans les douches, en février 2020, et pour détention et diffusion de matériel pédopornographique. Après quelques mois de détention provisoire, le prévenu avait été relâché et avait pu reprendre le travail.