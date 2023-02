Séisme : Un ex-joueur de Porto et Chelsea porté disparu en Turquie

Christian Atsu, joueur de Hatayspor en Süper Lig, serait sous les décombres après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Il venait de marquer le but de la victoire de son équipe…

Le monde du football n'est pas épargné par le terrible séisme de magnitude 7,7 qui a fait plus de 2 600 morts en Turquie et en Syrie. Parmi les milers de personnes portées disparues figure l'international ghanéen Christian Atsu (26 sélections – 4 buts) . Âgé de 31 ans, cet ancien joueur de Chelsea et du FC Porto évolue à Hatayspor.