Procès en France: Accusé d'avoir brûlé vive Shaïna, 15 ans et enceinte de lui

Un jeune homme est accusé d’avoir assassiné et brûlé vive en 2019 Shaïna, probablement enceinte de lui et victime à Creil d’une «réputation de fille facile» depuis des agressions sexuelles. Soupçonné de l’avoir attirée dans le cabanon d’un jardin ouvrier pour la poignarder puis brûler son corps, l’accusé, 17 ans à l’époque, comparaît lundi devant la cour d’assises des mineurs de l’Oise, très probablement à huis clos. Il a toujours contesté son implication. Son avocat n’a pas souhaité s’exprimer avant l’audience.

Deux ans plus tôt, Shaïna avait été victime d’agressions sexuelles, pour lesquelles quatre autres jeunes ont été condamnés jeudi en appel à des peines allant de six mois à deux ans de prison avec sursis.

L’histoire de Shaïna «n’est pas celle d’un malade qui lui tombe dessus. C’est le point culminant d’un long calvaire», enclenché par cette première affaire, développe l’avocate de la famille, Me Negar Haeri.

Violentée dans une clinique désaffectée où son petit ami d’alors l’avait entraînée, Shaïna avait été filmée par ses agresseurs tentant de cacher son sexe sous les injures. Des images diffusées sur Snapchat, l’exposant, selon Me Haeri à un «dénigrement grandissant».

Test de grossesse

L’avant-veille, Shaïna était sortie après un dîner familial, pour ne plus jamais revenir. Dans son sac à main, ses proches retrouvent un test de grossesse positif. Selon diverses expertises, l’adolescente, qui avait fait l’objet d’une IVG quelques mois plus tôt, entamait très probablement une nouvelle grossesse. D’après l’enquête, elle en était au moins persuadée et attribuait la paternité à l’accusé, avec qui elle entretenait une liaison.