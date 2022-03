Allemagne/Syrie : Un ex-rappeur devenu jihadiste a été tué en Syrie

Un rappeur allemand devenu un combattant de l'EI et qui avait épousé une traductrice du FBI sensée l'espionner, a été tué mercredi dans une frappe aérienne en Syrie.

Denis Cuspert, autrefois célèbre sous son nom de scène Deso Dogg, était devenu l'un des combattants étrangers de l'EI les plus connus. Ce ressortissant germano-ghanéen était apparu dans plusieurs vidéos de l'organisation jihadiste, notamment une dans laquelle il tenait une tête coupée, selon le département d'État américain. Il a été tué lors d'un bombardement mercredi sur la ville de Gharanij, dans la province syrienne de Deir Ezzor (est), selon un communiqué de la Wafa Media Foundation, proche de l'EI, traduit en anglais par le groupe de surveillance du radicalisme islamiste SITE.

L'organisation jihadiste a également posté huit photos macabres sur la messagerie cryptée Telegram, assurant qu'il s'agissait du corps ensanglanté de l'ancien rappeur, a ajouté SITE. Denis Cuspert avait été officiellement désigné comme un terroriste début 2015 par Washington, qui l'avait décrit comme un recruteur du groupe ultra-radical pour les germanophones. Selon des responsables américains il aurait proféré des menaces contre l'ancien président Barack Obama ainsi que contre des citoyens américains et allemands. Il aurait également encouragé des musulmans vivant dans des pays occidentaux à commettre des attentats.

«Je me suis vraiment mise dans le pétrin»

Selon des documents de la justice américaine, une traductrice du FBI, recrutée pour l'espionner, était partie clandestinement en Syrie via la Turquie en juin 2014 pour se marier avec lui, avant de revenir aux États-Unis deux mois plus tard. À ses collègues de bureau à Detroit (nord des États-Unis), Daniela Greene, qui possédait un niveau d'accréditation «top secret» au sein de la police fédérale américaine, avait assuré qu'elle partait en Allemagne rendre visite à ses parents. Des témoignages suggèrent qu'ils auraient communiqué en privé par le biais d'un compte Skype utilisé par Denis Cuspert et dont Daniela Greene n'avait jamais évoqué l'existence au FBI.