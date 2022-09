Vendanges au Luxembourg : Un «excellent millésime», mais des quantités plus faibles à cause de la sécheresse

Le millésime 2022 s’annonce excellent, fruité et gouleyant, avec des teneurs en alcool plus élevées que d’habitude. C'est ce qu'indique ce mardi le ministère de l'Agriculture. Alors que les vendanges battent leur plein, Claude Haagen, ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, a visité ce mardi les vignobles à Wellenstein. «Si l’année a été marquée par des périodes de sécheresse et de chaleur extrêmes et un déficit hydrique allant jusqu’à 400 mm le long de la Moselle, les vignerons se montrent néanmoins satisfaits des vendanges, poursuit-il. En effet, l’ensoleillement radieux a renforcé la maturation des raisins et se répercute au niveau de leur couleur et de leur goût». Toutefois, les quantités seront plus faibles en raison de la sécheresse, nuancent les autorités.