Fin de Villeroy&Boch : «Un exemple de démantèlement d’une usine florissante»

LUXEMBOURG - L’OGBL a défini la fermeture de Villeroy&Boch mercredi, de «cas flagrant d’irresponsabilité sociale» alors que 118 salariés vont se retrouver au chômage.

Mercredi après-midi, à 14h, la production de Villeroy&Boch s'arrêtera au Rollingergund. Ce 30 juin sera une «journée d'adieu chargée d'émotion» pour les salariés, estime Gilbert Matarazzo, délégué du personnel. Sur 230 salariés concernés par la fermeture du site, 60 cherchent un emploi. 90 restent dans l'administration de V&B, 37 partent en préretraite, les autres ont décroché un nouveau poste ou attendent la retraite. «Depuis vendredi, on ne produit plus rien, raconte Gilbert Matarazzo. On va attendre la fin, boire un dernier coup entre collègues. C'est comme à l'enterrement d'un proche quand on se rassemble autour du cercueil pour pleurer».

Plus question de manifester: «Une mobilisation ne mènerait à rien», juge-t-il. Après l'annonce de fermeture il y a plus d'un an, les salariés avaient manifesté leur mécontentement au Grand-Duché et devant le siège du céramiste à Mettlach, en Sarre.

Mais c’est aussi la colère qui prédomine: «la fermeture de Villeroy & Boch n’est pas en relation avec la crise économique, n’est pas non plus due à des raisons économiques, mais est bel et bien un exemple de démantèlement d’une usine florissante pour raison d’avarice de la part des actionnaires» explique l’OGBL dans un communiqué. «L’OGBL dénonce ce genre d’excès du système capitaliste qui fait abstraction totale de l’aspect humain d’une entreprise. C’est un cas flagrant d’irresponsabilité sociale!»