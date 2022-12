Budget au Luxembourg: «Un exercice d’équilibriste dans une coalition»

Après que Max Hahn (DP) a présenté son rapport sur le budget de l’État , les députés de toutes les formations politiques ont commencé à réagir, en attendant les très longues séances qui les attendent mercredi et jeudi, qui débuteront par le discours de Yuriko Backes (DP), ministre des Finances. Sur le constat, les propos du député libéral font plutôt consensus: «Il s’agit d’un exercice d’équilibriste dans un gouvernement de coalition et M. Hahn a fait une bonne analyse de la situation», reconnaît Gilles Roth (CSV).

Avant de tempérer: «Mais les conclusions sont différentes de celles que nous faisons. J’aurais imaginé des recommandations pour redresser la situation financière, ainsi que des propositions plus concrètes sur le logement et la fiscalité». «Il y avait une partie factuelle correcte et une partie politique, que je ne partage pas», a noté, dans la même veine, le Pirate Sven Clement. S’il se dit «d’accord sur les priorités», il regrette qu’elles n’aient «pas été attaquées en neuf ans avec cette coalition».