Corée du Nord : Un expert de l'artillerie à la tête de l'armée

Samedi, l'armée nord-coréenne s'est dotée d'un nouveau chef, ce qui pourrait augurer d'un regain dans le développement d'armes.

Il était auparavant commandant en chef de l'artillerie nord-coréenne et sa promotion pourrait augurer un regain d'investissement nord-coréen dans le développement de nouvelles armes, a déclaré le chercheur Ahn Chan-il, un Nord-Coréen passé au Sud.

«Il faut noter que Pak Jong-chon avait accompagné Kim Jong-un lors des tests de ses nouvelles armes», a-t-il dit. «Avec son arrivée à la tête de l'armée, il est probable que Pyongyang donnera la priorité à l'artillerie, en plus du développement de nouvelles armes.»

La Corée du Nord avait présenté ces tirs comme des avertissements à Washington et Séoul, engagés dans des manœuvres annuelles que Pyongyang présente comme la répétition générale d'une invasion de son territoire. Ce remaniement au sommet de l'armée nord-coréenne intervient en pleine impasse dans le processus de négociation entre Washington et Pyongyang sur les programmes nucléaire et balistique du Nord.