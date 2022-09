Nations Unies : Un expert sur la Russie à l'ONU, à l'initiative du Luxembourg?

Une enquête sur les exactions des troupes russes en Ukraine

L’expert désigné devra «collecter, examiner et évaluer les informations pertinentes provenant de toutes les parties prenantes» et présenter un rapport écrit au Conseil des droits de l’Homme (basé à Genève) dans un délai d’un an, ainsi qu’un rapport à l’Assemblée Générale à New York. Avant même que ce projet de texte ne soit publié, la mission russe à Genève a envoyé mardi une lettre aux pays européens, les exhortant à «rejeter cette initiative politiquement biaisée et sans fondement». Cette lettre, dont l’AFP a lu une copie, assure que les pays occidentaux utilisent depuis longtemps «la question des droits de l’Homme comme prétexte pour s’ingérer dans les affaires intérieures d’États souverains».