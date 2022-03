Un face-à-face brûlant

En football, Brésil et Argentine, c’est un euphémisme, ne s’apprécient guère, et le Real Madrid du Brésilien Kaká et le FC Barcelone de l’Argentin Leo Messi se détestent: le duel de samedi à dimanche entre ces deux stars, en éliminatoires du Mondial-2010, s’annonce forcément électrique.