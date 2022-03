En Argentine : Un facteur en prison pour non remise du courrier

Un facteur argentin de 47 ans a été placé en détention lundi en Patagonie pour purger une peine d'un an de prison pour non distribution du courrier.

Le commissaire de la police fédérale de Rawson, Marcelo Velazquez, a précisé que les enquêteurs avaient retrouvé chez Manuel Gutiérrez des sacs contenant 19 000 lettres, timbrées et non remises à leurs destinataires. Les faits remontent à 2009, mais le facteur de Puerto Madryn, port de Patagonie bien connu des touristes qui viennent y observer les baleines australes, n'a été condamné qu'en 2015 à un an de prison avec sursis, pour «appropriation indue de correspondance».

Une décision confirmée en appel.