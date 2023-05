États-Unis: Un fan de Taylor Swift vend la pluie tombée à son show

Et l’événement pourrait rapporter gros à un des spectateurs présents ce soir-là. Comme l’a remarqué le compte Instagram Only in Boston, cette personne a décidé de vendre de l’eau de pluie tombée pendant le concert. Et pas à n’importe quel prix. Le vendeur a choisi de proposer le liquide dans de petits récipients (destinés à la base à de la marijuana) à 250 dollars pièce sur Marketplace, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agisse bien de pluie et encore moins de celle qui a arrosé le show de l’artiste.