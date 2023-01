New York : Un fan tombe d'un balcon, le concert de Drake interrompu

C’est une chute impressionnante à laquelle ont assisté les spectateurs du concert que donnait Drake, le 22 janvier 2023, à New York. Alors que le rappeur canadien de 36 ans était sur scène depuis environ une heure et demie, un homme est tombé depuis l’un des balcons du deuxième étage et est arrivé la tête la première dans la foule, comme le montre une vidéo obtenue par TMZ.