Handisport: Un fauteuil pour jouer au basket malgré le handicap

Tout le week-end, le Comité paralympique luxembourgeois organise au Rehazenter du Kirchberg des Paralympic Days. L'occasion de découvrir et d'essayer une quinzaine de sports adaptés, d'assister à des démonstrations et de rencontrer des sportifs comme Niklas Kimmlingen.

«Il faut montrer aux personnes handicapées ce qui est possible»

Le principal obstacle vers le haut niveau est l'achat du fauteuil. Si les clubs en ont souvent à disposition pour les débutants, il faut rapidement acquérir son propre matériel adapté, plus solide et conçu pour être plus rapide. «Mon premier fauteuil m'a coûté 8 500 euros quand j'avais 12 ou 13 ans», se souvient Niklas Kimmlingen.

L'ancien membre de l'équipe d'Allemagne U19 se réjouit de pouvoir découvrir d'autres disciplines ce week-end et de partager son expérience. «C'est important d'entendre les histoires des autres, souligne-t-il. On peut échanger des astuces pour la vie de tous les jours. Et puis, c'est aussi important de se montrer partout où on peut, que ce soit ici ou dans des écoles. Il faut montrer aux personnes handicapées ce qui est possible».