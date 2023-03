En France: Un faux recruteur leur demandait de tourner devant la caméra et ouvrir leur gilet

Un homme qui harcelait sexuellement des jeunes femmes, contactées en se faisant passer pour un recruteur sur le réseau social professionnel LinkedIn, a été condamné vendredi à Paris à 18 mois de prison dont 9 avec sursis. Armand T., 34 ans, marié et père de deux enfants, n'était pas présent au tribunal pour entendre la décision.

Etudiantes, la petite vingtaine, il s'agissait pour la plupart de leur premier entretien d'embauche. Elles avaient été contactées via LinkedIn en 2021, et l'entretien s'était déroulé en visioconférence - lui gardait sa caméra éteinte. Il avait notamment demandé aux jeunes femmes de se lever et se tourner devant la caméra, d'attacher leurs cheveux ou d'ouvrir leur gilet. A l'une il avait demandé si elle était prête «à jouer du poignet», à l'autre expliqué que ses stagiaires «l'aidaient à se détendre». «Vous avez déjà travaillé avec un œuf?», s'était enquis Armand T. auprès de l'une d'elles, avant de répondre à l'interrogation de la jeune femme par une photo de sex-toy.