Un ferry a coulé au large des Philippines

Les accidents de ferry, mode de transport indispensable dans cet archipel de 92 millions d'habitants aux milliers d'îles, sont fréquents et souvent dus au manque d'entretien des bateaux et au non-respect des consignes de sécurité. En juin 2008, le MV Princess of the Stars avait sombré, pris dans le typhon Fengshen, faisant près de 800 morts et disparus. Le pire accident maritime jamais survenu en temps de paix dans le monde a eu lieu aux Philippines en 1987 et fait plus de 4.000 morts quand le Dona Paz, chargé de vacanciers pour les fêtes de Noël, était entré en collision avec un pétrolier au sud de Manille.