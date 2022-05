En Indonésie : Un ferry échoué avec plus de 800 personnes à bord

Les secours tentaient, mercredi, de libérer un ferry avec plus de 800 personnes à bord qui s'est échoué sur des hauts fonds au large de la province la plus méridionale de l'Indonésie.

Les services de secours indonésiens tentaient, mercredi, de libérer un ferry avec plus de 800 personnes à bord qui s'est échoué sur des hauts fonds au large de la province la plus méridionale de l'Indonésie, a annoncé l'un de leurs responsables. Le KM Sirimau est bloqué depuis deux jours avec 784 passagers et 55 membres de l'équipage à bord après s'être échoué lors d'une traversée de 184 km dans la province des Petites îles de la Sonde (en indonésien Nusa Tenggara Est).