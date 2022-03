Un ferry s’échoue en Turquie: un mort

Les autorités turques ont révisé à la baisse lundi le bilan des victimes potentielles du naufrage dimanche soir d'un ferry transportant 95 personnes, faisant état d'un mort et de cinq disparus.

Selon Anatolie, «nous avons appris que les 27 membres de l'équipage avaient été secourus et étaient tous sains et saufs, que 61 camionneurs avaient été secourus, qu'une personne était morte et que cinq autres étaient disparues», a affirmé dans un communiqué une cellule de crise créée par le secrétariat d'Etat à la Mer.