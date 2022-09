En France : Un ferry «zéro particule» dévoilé, une première

C'est «un équipement qui est totalement novateur dans le monde maritime», a surenchéri Stanislas Lemor, PDG de Stef, spécialiste de la logistique du froid, qui détient La Méridionale. Ce filtre, aujourd'hui installé sur les quatre moteurs du Piana, permet d'éliminer 99% des oxydes de soufre (SO2) mais aussi 99,9% des particules fines et ultrafines, parmi les principaux polluants de l'air émis par les navires. «Ils vont bien plus loin que ce qu'impose la réglementation, en traitant toutes les émissions de particules», a commenté auprès de l'AFP Damien Piga, directeur des relations extérieures et innovation chez AtmoSud, organisme régional de surveillance de la qualité de l'air.