Un festival au bilan positif

Étalé sur un week-end, le festival Sonic Visions de cette année se voulait un pari quelque peu risqué, pourtant largement réussi selon les organisateurs de la Rockhal.

Placé sous le signe de la découverte, il comptait, à côté des concerts, des panels axés sur l'export de talents locaux vers l'étranger et vice versa. Côté musique, chose étonnante: on a joué la carte de l'«underground», avec une sélection de groupes scandinaves qui témoigne de la richesse musicale en provenance de la terre des Vikings.

Avec I'm From Barcelona comme tête d'affiche la plus connue, on pouvait être sûr que le public était venu pour se laisser séduire et surprendre, que ce soit par le rock grisant de VETO ou de Dúné ou par les airs reposants de No & the Maybes ou de Murder.