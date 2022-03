Qualifs Euro-2016 : Un festival de Schürrle contre Gibraltar

Sept buts dont un triplé de Schürrle, l'Allemagne s'est imposé sans difficulté face à la petite équipe de Gibraltar, samedi soir en match de qualifications pour l'Euro-2016.

Après la défaite (2-1) en amical mercredi face aux Etats-Unis, Joachim Löw espérait «des buts, du plaisir et des points» à son équipe où Boateng était de retour pour renforcer la défense. En première période, le sélectionneur a eu plus de raisons de grimacer que de se réjouir: un penalty tiré sans conviction par le capitaine Schweinsteiger et stoppé par le gardien (10), des frappes non cadrées, des attaquants pris au piège du hors-jeu ou butant sur le gardien Perez... Il a fallu attendre la 28e minute pour que Schürrle fasse enfin trembler les filets pour la Mannschaft alors que Weidenfeller conservait cet avantage en détournant une frappe à bout portant de Gosling (30).