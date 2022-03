Paléo : Un festival sous le signe de l'Afrique australe

Six jours, 230 000 spectateurs et presque 180 concerts sur six scènes, ce sont les chiffres clés du Paléo, le plus grand festival musical de Suisse.

Cette année, NTM se déplacera à Nyon, au bord du lac de Genève, pour faire bouger les foules, a déjà confié Kool Shen au journal suisse «20 Minutes».