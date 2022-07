À Toronto : Un feu d'artifice lors d'un concert de Dua Lipa sème la panique

Un incident sur lequel est revenue la chanteuse sur Instagram. «Créer une ambiance sécure et inclusive dans mes concerts est une de mes premières priorités», a confié la chanteuse en story. Elle a indiqué qu'elle et son équipe avaient été «choquées» et «perturbées» par les événements et souligné qu'une enquête était en cours pour comprendre les circonstances de l'incident.