En Italie : Un feu de forêt fait rage au bord du lac Majeur

Les pompiers italiens font de leur mieux pour contenir l’incendie qui a déjà détruit plusieurs hectares de forêt depuis vendredi à Angera, au bord du lac Majeur.

Les pompiers se sont activés toute la nuit au-dessus d’Angera pour tenter d’éteindre les flammes et protéger les habitations. Des hélicoptères et deux Canadairs venus de Rome sont également désormais sur place. Le feu aurait toutefois épargné une église historique au sommet de la colline, selon ANSA. Le maire de la commune, Alessandro Paladini Molgora, a annoncé sur les réseaux sociaux que les pompiers avaient réussi à atteindre le sommet du site et que ceux-ci avaient confirmé que tout n’était que cendres et désolation tout autour du bâtiment. Mais par miracle, l’église est intacte et n’a pas été touchée par les flammes.