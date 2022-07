Incendie au Luxembourg : Un feu de forêt près de Vianden

VIANDEN – Une soixantaine de pompiers a été mobilisée ce samedi pour éteindre un incendie entre Vianden et Bivels, près de la chapelle Notre-Dame.

Le dégagement de fumée a été signalé près de la chapelle Notre-Dame dans la forêt entre Bivels et Vianden.

Il était aux alentours de 11h samedi quand le 112 a été informé d’un dégagement de fumée dans la forêt entre Bivels et Vianden, non loin de la chapelle Notre-Dame. Cinq véhicules ont été immédiatement été dépêchés sur place ainsi que le groupe d'appui technologique opérationnel et son drone.