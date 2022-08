Au Portugal : Un feu de forêt ravage un parc naturel

L'incendie s'est déclaré samedi dans la commune de Covilha et a déjà détruit au moins 3 000 hectares de forêt et de broussailles, faisant quatre blessés légers parmi les pompiers, selon les premières estimations citées par les autorités locales.

Si l'un de versants de la vallée était déjà teinté de noir et gris par le passage du feu la veille, la colline d'en face était en proie à plusieurs foyers d'où s'élevaient ici et là des flammes et d'épaisses colonnes du fumée. Se méfiant des vents violents et inconstants, les pompiers étaient placés en bordure du village pour protéger les maisons. «C'est une catastrophe qui nous crève le cœur», se lamente auprès de l'AFP un habitant, Antonio Duarte.