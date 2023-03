Cinéma au Luxembourg: «Un film de clôture exceptionnel» pour le Lux Film Fest

L’essentiel: Comment vous sentez-vous avant d’inaugurer cette 13e édition?

Alexis Juncosa (directeur artistique): Nous sommes extrêmement excités car ce sera notre première édition depuis quatre ans sans restrictions (NDLR: en 2022, elles ont été levées au milieu du festival), dans une configuration normale. Nous sommes très heureux du jury constitué cette année, et ce sera la meilleure représentation à ce jour des films par les réalisateurs et réalisatrices qui en sont les auteurs.

Le cinéaste iranien Asghar Farhadi en président du jury international, un choix fort.

Pour être très honnête, cela fait plusieurs années que nous lui courrions après, il nous a fait l’honneur d’accepter cette année, et il sera richement secondé puisque l’on peut citer Nadav Lapid, habitué des prix cannois, la révélation Agathe Rousselle, Niels Schneider, sans oublier Marie Jung.

Vous avez confié avoir battu un record, avec plus de 900 films visionnés en pré-sélection. Comment fait-on?

Au fur et à mesure des éditions, nous avons de plus en plus de propositions ascendantes, des ayants-droits qui nous contactent. Notre réseau s’est également beaucoup étoffé. Nous avons donc mis en place un tissu de pré-sélectionneurs et de conseillers qui viennent s’ajouter au processus de décision finale, où le comité artistique qui est composé de personnalités actives au Luxembourg, se penche sur une matière déjà filtrée.

L’offre est-elle repartie à la hausse? Les effets de la pandémie sont derrière nous?

Je crois que l’on n’a jamais eu de véritable creux, car un film met entre 5 et 7 ans à être concrétisé, donc le creux a été estompé par les éditions qui n’ont pas eu lieu. Au contraire, nous avons plus d’offre que dans les années précédant le Covid. Un lissage devrait s’opérer ces prochaines années.

Vous devez batailler pour obtenir certains films. Comment cela se passe-t-il?

Contrairement à d’autres disciplines, on n’attire pas les gens avec de l’argent. Cela se joue dans le réseau, dans la réputation et dans les partenariats que l’on tisse avec les producteurs, les vendeurs internationaux ou les distributeurs. Certains se sont battus à nos côtés pour que l’on aille convaincre les Américains d’avoir un film de clôture aussi exceptionnel que «A Good Person» de Zach Braff. On a pu l’avoir en négociant un embargo jusqu’à la sortie américaine qui aura lieu bien après le Lux Film Fest.

Il existe une vraie concurrence entre les festivals ou ils se complètent?

Les deux existent, notamment certains pays qui ont une obsession de la première car leurs finances en dépendent, et s’instaure alors une vraie compétition. Ici, nous sommes seuls à l’échelle du pays, c’est un luxe. Et nous avons développé une approche inverse, nous sommes aujourd’hui un évènement de plateforme où nous invitons les festivals à se retrouver pour réfléchir à l’avenir. Cette année, une vingtaine de festivals seront au Luxembourg et nous avons tissé des liens avec des vendeurs internationaux, qui seront une quarantaine cette année.

C’est pour cela que magazine spécialisé MovieMaker vous a classé parmi les 25 festivals les plus cools du monde?

C’est quelque chose qui fait extrêmement plaisir, surtout que c’est une récompense collective. C’est très honorifique car il y a des milliers de festivals dans le monde. C’est le côté familial et accueillant qui a primé. Et cela comprend les bénévoles, l’équipe et les tissus locaux. Visiblement, le Luxembourg est un endroit très accueillant et nous en sommes extrêmement fiers.

Quels sont vos principaux coups de cœur?

Il est toujours difficile de choisir entre ses enfants. Je serais tenté de conseiller aux spectateurs d’aller en marge des films distribués sur les réseaux traditionnels. Certains films ne trouveront malheureusement pas leur place en salle, je pense aux documentaires, qui sont extrêmement forts. Pour comprendre les clés du monde, c’est dans le documentaire que ça se joue. Il y a des films plus fragiles et atypiques, le film fantastique et d’horreur fait également son entrée officielle. Sans oublier «Ingeborg Bachmann», avec Vicky Krieps, lors de la remise des prix.

Une tendance se dégage-t-elle de cette sélection 2023?