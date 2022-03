Un film porno pousse la tv de Papeete à la grève

La diffusion de sept minutes d'un film pour adulte sur la chaine Tahiti Nui Télévision est l'un des motifs de la grève qui se poursuit depuis quelques jours.

Ces images, qui n'étaient pas programmées, ont été diffusées juste après un entretien en direct avec le Président de l'Église protestante et juste avant le point d'information de la mi-journée et "ont scandalisé" la population et les télespectateurs de Polynésie, a affirmé Temarii Mahinui, représentant CSTP-FO.