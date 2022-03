Scénario original : Un film raconte la vie trépidante des emojis

Si les émoticônes étaient vivantes, leur travail ne serait pas simple: se montrer à n'importe quelle heure le visage réjoui ou en pleurs, sous forme de mini pizzas ou de glace.

Potentiel blockbuster

Mais si l'émoticône présente plus d'une personnalité, c'est considéré comme un échec du système. Gene, émoticône qui incarne plusieurs expressions, essaie de devenir «normale» avec l'aide de son ami «Hi-5» (la main des «give me five») et du pirate informatique Jailbreaker (Ilana Glazer). Les protagonistes circulent à travers le nuage informatique et dans différentes applications du smartphone. Mais Gene, comme son père et sa mère, est supposé transmettre la tradition familiale de l'émoticône de l'indifférence nommée «Meh». Si bien qu'il «se sent non seulement hors du coup mais a l'impression d'échouer», explique l'acteur TJ Miller, qui a donné sa voix au film.