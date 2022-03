Cinéma : Un film sur la Formule 1 des années 70

Le réalisateur américain Ron Howard dévoile la première bande annonce de son nouveau film, «Rush» qui vous plonge dans le duel entre Nikki Lauda et James Hunt.

Amateur de best-sellers («Da Vinci Code») ou de thrillers («La rançon»), le réalisateur américain Ron Howard a également un talent certain pour porter à l'écran des épisodes historiques («Apollo 13», «Frost/Nixon»). Avec sa capacité à rendre passionnante jusqu'à une course d'escargots, il a choisi la vitesse pour son nouveau film, «Rush», qui raconte la rivalité entre James Hunt et Nikki Lauda, lors de la saison 1976, qui fut marquée notamment par le terrible accident au cours duquel le pilote autrichien fut sévèrement brûlé au visage.

Tourné entre le Nürburgring, Brands Hatch et quelques autres circuits anglais, «Rush» mélange images d'archives et reconstitution. Les comédiens Chris Hemsworth (vu dans «Blanche-Neige et le chasseur») et Daniel Brühl («Inglourious Basterds») tiennent les rôles principaux, la musique a été composée par Hans Zimmer, et Ron Howard, qui n'est jamais avare d'informations et de commentaires sur son compte Twitter compte bien qu'il ne séduira pas que les amateurs de Formule 1.