Streaming: Un film sur le procès Depp-Heard bientôt disponible

Tubi n’a pas perdu de temps. Alors que le procès pour diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard s’est conclu le 1er juin 2022, la plateforme proposera un film inspiré de l’affaire le 30 septembre, a appris «Variety». «Hot Take: The Depp/Heard Trial» («À chaud: le procès Depp/Heard») met en scène Mark Hapka dans le rôle de Depp et Megan Davis dans celui de Heard. L’avocate de l’acteur, Camille Vasquez, sera incarnée par Melissa Marty, tandis qu’Elaine Bredehoft, qui a défendu l’actrice avant d’être débarquée, aura les traits de Mary Carrig.