body positive : Un filtre TikTok pour célébrer la beauté naturelle

Se montrer sans filtre ni maquillage, c’est la nouvelle tendance sur TikTok. Son but est de booster l’estime de soi et de préserver la santé mentale.

Le nouveau filtre qui fait fureur sur TikTok? Celui qui ne modifie pas l’apparence des internautes! En effet, de nombreuses vidéos montrent des internautes très apprêtés – smokey eye, bronzer et fard à joues – qui, ensuite, retirent tout artifice afin de révéler leur visage au naturel. En rejetant ces filtres déformants, on célèbre la beauté naturelle et cela booste l’estime de soi.